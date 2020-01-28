Суд заставил администрацию района отремонтировать квартиру переселенца

В Суоярвском районе нанимателю муниципального жилья пришлось через суд добиваться ремонта в квартире. Проверку по его жалобе проводила прокуратура.

По сообщению надзорного органа, в 2017 году местные власти приобрели на вторичном рынке квартиру для переселенца из аварийного жилья. По условиям муниципального контракта, помещение должно было быть пригодно для проживания, в нем не требовалось проводить ремонт и оно должно было соответствовать санитарным и техническим требованиям.

Однако после заключения договора соцнайма и заселения нового жильца были выявлены различные нарушения, которые требовали значительных расходов для их устранения.

Администрация Суоярвского района добровольно отказалась устранять нарушения. Чтобы разрешить ситуацию, прокуратура обратилась с иском в суд. По решению суда, администрация района должна в течение двух месяцев с момента вступления решения в силу устранить выявленные недостатки.

«Ответчик обязан демонтировать покрытия пола в комнатах, расположить лаги плотно к основанию, перестелить линолеумные покрытия без волн и вздутий; переклеить обои, выполнив предварительно подготовку поверхностей под оклейку; перекрасить оконные и дверные блоки; заменить поврежденные оконные стекла»,

- говорится в сообщении прокуратуры.