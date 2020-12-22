Суд обязал организацию выполнить ремонт мостов в Сегежском районе

На дороге регионального значения, соединяющей поселок Надвоицы с Сегежей и трассой «Кола» Р-21, расположены два моста, которые длительное время находятся в аварийном состоянии, сообщает прокуратура Карелии.

Движение по ним ограничено и в случае нарушения установленных ограничений переправа представляет собой опасность для участников дорожного движения. Исследование технического состояния сооружений показало, что оба моста нуждаются в реконструкции. Однако специализированная организация, осуществляющая их обслуживание, своевременные меры по ее проведению не принимает.

В связи с этим, прокуратурой Сегежского района в Петрозаводский городской суд предъявлено исковое заявление к специализированной организации содержащей мосты. Иск, предъявленный в защиту прав и свобод неопределенного круга лиц – участников дорожного движения, рассмотрен судом и удовлетворен.

С учетом продолжительности процедур и работ, необходимых для проведения реконструкции мостовых сооружений, суд обязал специализированную организацию произвести все необходимые действия в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Фото с сайта stella-goroda.ru