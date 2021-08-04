Суд не разрешил и дальше затягивать строительство очистных в Суоярви

Администрация Суоярвского района обратилась в суд с просьбой предоставить отсрочку для строительства очистных сооружений. Однако в этом районный суд муниципалитету отказал, сообщили на его официальном сайте.

Он еще в 2011 году обязал администрацию тогда еще городского поселения обеспечить строительство очистных сооружений в Суоярви. Но власти не исполняли это решение вплоть до 2014 года. Еще через несколько лет, в 2018-м, администрацию ликвидировали.

Ее обязанности перешли к администрации Суоярвского района. Она в 2019 году заключила контракт на разработку проектно-сметной документации для очистных. Но затем его расторгла, потому что организация-исполнитель сорвала сроки выполнения.

В июле текущего года администрация заключила новый контракт. На этот раз с компанией «Янэнерго», которая должна провести техническое обследование, рыночную оценку сетей и сооружений системы водоснабжения и водоотведения.

Власти также подали заявление с просьбой обязать финансового управляющего передать в муниципальную собственность социально значимые объекты.

Представитель администрации при этом попросил предоставить отсрочку исполнения решения суда о строительстве очистных до марта 2022 года. Однако суд пришел к выводу, что отсутствуют исключительные обстоятельства, затрудняющие исполнение решения. // Фото: qimono/Pixabay