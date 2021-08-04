За сутки в Карелии коронавирус подтвержден у 167 человек

За последние сутки в Карелии выявлены 167 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 22 ребенка. Такую статистику приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых инфицированных 36 человек находятся в состоянии средней тяжести, 4 человека - в тяжелом состоянии.

Подтверждена смерть еще четырех пациентов с Covid-19. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 732. Фото: pixabay.com/geralt