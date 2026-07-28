Студия 29 м² на Кукковке: своя квартира от 19 000 ₽/мес

Надёжный выбор для собственного жилья: дом возводится по современным стандартам, а выгодные условия ипотеки делают покупку доступной уже сейчас

Фото: Нова-Реалти

Строительная компания NOVA запускает продажи уютных студий площадью 29 м² в новом 9‑этажном доме «Карельский‑7» в Петрозаводске (район Кукковка). Это отличная возможность для молодых специалистов и небольших семей обзавестись собственным жильём на выгодных условиях. На квартиры действует выгодное предложение по ипотеке - ежемесячный платёж от 19 000 рублей*.

Условия приобретения:

• Стоимость студии— 4 495 000 ₽;

• Первоначальный взнос — от 1 203 000 ₽ (26% от стоимости);

• Процентная ставка — от 6% годовых по программам господдержки.

Покупка на раннем этапе позволяет зафиксировать цену и избежать переплат из-за будущего роста рынка недвижимости.

Проект дома продуман до мелочей: на этажах предусмотрены кладовые помещения, зоны для колясок и лапкомойки для владельцев животных. Во дворе организованы безопасные игровые площадки для детей разных возрастов.

Локация отличается удобством: в пешей доступности расположены магазины, аптеки, образовательные учреждения, а остановки общественного транспорта обеспечивают быструю связь с любыми точками города.

Забронировать квартиру и получить консультацию можно в отделе продаж по адресу: пр. Комсомольский, 29, а также на официальном сайте застройщика.

Тел.: +7 (8142) 59-47-47

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*Акция действует с 23 января по 31 декабря 2026 года либо до полной реализации квартир, участвующих в Акции, либо до момента досрочного прекращения Акции по решению Организатора. Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью 29 кв.м. ЖК «Карельский-7».

Ставка в размере 6% действует в течение всего срока кредитования при условии оформления полного пакета страхования и соответствия программе "семейная ипотека". Расчет по ипотеке на квартиру площадью 29 кв.м. Стоимость квартиры: 4 495 000 руб. Первоначальный взнос 1 203 000 руб. Срок кредита - 30 лет. Условия ипотеки зависят от программы и одобрения банка. Расчёт приведён для ознакомления. ПАО «Сбербанк», ген. лицензия №1481.

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