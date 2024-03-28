Студенты в вузе рядом с Карелией будут обязаны платить за прогулы

Студенты Санкт-Петербургского педиатрического университета обязаны будут с начала апреля платить за пропуск занятий. Они станут оплачивать обязательные дополнительные занятия, передает Telegram- канал Baza.

Цена дополнительных занятий будет варьироваться в зависимости от числа человек в группе. Один академический час минимально оценили в 700 рублей, такую стоимость установили для групп численностью больше пяти человек. Индивидуальное занятие будет стоить 850 рублей.

Такое решение приняли на фоне очень низкой посещаемости. Теперь, если студенты захотят получить зачет, они должны будут платно отработать пропуски. // фото: freepik.com