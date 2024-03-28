Чипсы из ягеля и ягод создали в российском регионе

Необычные снеки производят в Пермском крае. В основе чипсов – ягоды и олений мох.

Чтобы приготовить такой перекус нужно сначала несколько дней вымачивать мох, затем его вываривают в сиропе из местных ягод, пишет издание «Текст». В процессе использовали смородину, бруснику и чернику. Затем мох сушат, и угощение становится похоже на обычные чипсы. Отмечается, что чипсы сладкие, а ассортимент хотят увеличить.

Упаковки с такими чипсами продают в туристическом центре в Кудымкаре. // фото unsplash.com/ Minna Autio