12 января 2023, 13:00
Студенты помогут жителям отдаленных районов Карелии с домашними делами
Учащиеся ПетрГУ на каникулах отправятся в десять районов, где помогут местным жителям убрать снег, наколоть дрова, выгулять домашних питомцев
Традиционная добрая акция «Онежский десант» пройдет во время зимних каникул в Карелии.
Студенты с 23 января по 2 февраля будут помогать жителям отдаленных районов республики по хозяйству. Молодежь поможет расчистить территорию от снега, убрать помещения, наколоть дров, погулять с домашними животными. Кроме того добровольцы проведут мастер-классы и уроки для школьников, организуют концерты и развлекательные программы.
В пресс-службе ПетрГУ сообщили, что десять отрядов добровольцев побывают в Лоухском, Кемском, Беломорском, Сегежском, Медвежьегорском, Пудожском, Муезерском, Суоярвском, Лахденпохском и Питкярантском районах. // фото пресс-центр вуза