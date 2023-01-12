Студенты помогут жителям отдаленных районов Карелии с домашними делами

Традиционная добрая акция «Онежский десант» пройдет во время зимних каникул в Карелии.

Студенты с 23 января по 2 февраля будут помогать жителям отдаленных районов республики по хозяйству. Молодежь поможет расчистить территорию от снега, убрать помещения, наколоть дров, погулять с домашними животными. Кроме того добровольцы проведут мастер-классы и уроки для школьников, организуют концерты и развлекательные программы.

В пресс-службе ПетрГУ сообщили, что десять отрядов добровольцев побывают в Лоухском, Кемском, Беломорском, Сегежском, Медвежьегорском, Пудожском, Муезерском, Суоярвском, Лахденпохском и Питкярантском районах. // фото пресс-центр вуза