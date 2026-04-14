Студенты недовольны новым расписанием автобуса №32

Обновленное расписание городского автобуса № 32 вызвало недовольство студентов корпуса ПетрГУ в Петрозаводске. После учебы студентам приходится ждать по полчаса автобус, чтобы добраться в город. Они высказали мнение, что им быстрее дойти пешком до площади Кирова.

«Сотрудники и студенты Физико-технического института просто в восторге от ваших решений! Теперь после пар стоим по 35 минут в ожидании транспорта. Быстрее пешком до конечки на Кирова доковылять, чем дождаться автобуса»,

- написали в паблике «Подслушано в Птз».

Автор обращение попросил «Городской транспорт» вернуть прежнее расписание, которое было удобнее.