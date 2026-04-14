Цены на один продукт взлетели на 40% в Карелии

В Карелиястате рассказали о том, как изменились цены на продукты в нашей республике в марте 2026 года. Информация опубликована на сайте ведомства.

Так, сильнее всего в марте подорожал сладкий перец. Цены на него взлетели на 40,9%. Также сильно дороже стали помидоры (29,2%) и морковь (13,5%). В то же время огурцы подешевели на 28,5%.

Из числа других товаров выросли цены на соль, рыбное филе, минеральную воду, соленую и копченую рыбу, мед, куриные яйца (3,9 - 6,6%). Однако подешевели гречка, кофе, горох, фасоль, сгущенное молоко (3,5 - 4,8%).

