Студенты института филологии ПетрГУ попросили интервью у Симоньян

26-31 марта в Минске проходит третья международная школа журналистики «С миром на равных». Студенты института филологии ПетрГУ Александр Чавлытко, Дарья Жугина и Вероника Ясюкевич прибыли в столицу Белоруссии, чтобы попробовать себя в роли лекторов и вожатых.

Первый день школы журналистики начался с лекции петрозаводчанина Александра Чавлытко «Корреспондент — это не говорящая голова». Что должен уметь журналист? Как не бояться импровизировать в кадре? Учеба и работа — вещи несовместимые? Саша отвечал честно, а вопросов у ребят было много.

На следующий день состоялась экскурсия в Крипту храма-памятника в честь Всех Святых, где в одной из ниш хранится олонецкая земля с места захоронения белорусского бойца.

В ноябре 2022 года эта земля была торжественно передана настоятелю храма членами карельского поискового отряда «Видлицкий рубеж».

Ярким событием школы было посещение факультета журналистики Белорусского Государственного университета.

Участники форума пообщались с деканом журфака, Анной Басовой, а также с преподавателями - практикующими журналистами, международными обозревателями, писателями, военными корреспондентами.

На учебно-производственной базе факультета ребята попробовали себя в роли телеведущих, фотомоделей и подкастеров. Завершился день мастер-классом Дарьи Жугиной, поделившейся опытом ведения телеграм-канала. Ребята оживленно обсуждали применение инфографики, а затем применяли свои знания на практике.

Также будущие журналисты из Петрозаводска побывали на белорусском телевидении. Участники международной школы посетили пресс-центр Sputnik, где много общались с коллегами Маргариты Симоньян. Они передали просьбу о том, что хотят взять интервью у главного редактора телеканала RT. Маргарита Симоньян пока не ответила. // фото Институт филологии ПетрГУ