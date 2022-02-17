Студент училища олимпийского резерва тестирует трамплины в Пекине

Студент отделения лыжного двоеборья федерального училища олимпийского резерва в Кондопоге Владимир Стругевич работает в составе команды накатчиков на Зимних играх в Пекине. Об этом сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия». Двоеборец тренируется в Санкт-Петербурге.

Команда накатчиков обеспечивает тестирование лыжных трамплинов. Благодаря их работе определяется скорость на столе отрыва. Жюри выбирает правильную стартовую вышку, с которой будут проводиться официальные соревнования.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине лыжное двоеборье судит Вадим Лисовский из Карелии. (фото vk.com, видео Lisovskiy Vadim)