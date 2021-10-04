Студент ПетрГУ попал в сборную России по самбо

Студент ПетрГу Арман Багдасарян вошел в состав сборной России по самбо. В вузе сообщили, что спортсмен на днях возвратился со сборов.

Они проходили в городе Кстово Нижегородской области. Вместе с другими спортсменами российской сборной студент 3-го курса Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ Арман Багдасарян готовился к Чемпионату России.

В соревнованиях будут участвовать самбисты до 24-х лет. Они состоятся в Суздале 18-22 октября.

Наставник карельского самбиста - главный тренер сборной Карелии по этому виду спорта Роман Шегельман.

Напомним, на Всероссийских соревнованиях по самбо среди студентов Арман Багдасарян выполнил норматив мастера спорта и выиграл турнир в своей весовой категории. // Фото: источник