Студент оставил маму без денег на банковской карте в поисках попутки

Учащийся колледжа столкнулся с мошенниками, когда искал попутку до Петрозаводска. Разбираться пришлось полиции.

Молодой человек приехал на выходные домой в Питкярантский район, а затем стал искать возможность вернуться в Петрозаводск, где учится в колледже.

В паблике в соцсети он оставил сообщение о поиске попутчика. На него откликнулась женщина по имени Валентина, оставила номер и предложила общаться через мессенджер. Молодого человека попросили внести 25 рублей в качестве брони. Ему скинули ссылку, он ввел реквизиты банковской карты своей матери и код из смс. В итоге женщина лишилась всех денег, которые были на карте. Она потеряла 7600.

Полиция проводит проверку. // фото unsplash.com/ David Svihovec