Студент из Петрозаводска взял «бронзу» в Швейцарии

Третье место на международных соревнованиях по киокусинкай завоевал учащийся Петрозаводского педагогического колледжа. На Кубке Мира в Швейцарии Тимофея Петрова наградили бронзовой медалью, сообщает паблик «Петрозаводск спортивный» ВКонтакте.

«Поздравляем студента Петрозаводского педагогического колледжа Тимофея Петрова, воспитанника отделения киокусинкай Спортивной школы олимпийского резерва № 5 с 3-м местом на Кубке Мира, который завершился в Швейцарии», - написано в группе.

В состязаниях участвовали 58 спортсменов. Они приехали из Германии, Испании, Израиля, Нидерландов, Польши, Норвегии, России, Румынии. Соревновались с гостями и спортсмены из Швейцарии.

Воспитанник тренера Ирины Кукшиевой выступал в группе юниоров 12-17 лет. Он внес достойный вклад в победу сборной России на Кубке мира. // Фото: источник