13 сентября 2021, 13:01
Спорт

Гонки на лыжероллерах прошли в спорткомплексе «Курган»

Контрольные старты лыжников в Петрозаводске состоялись 11-12 сентября

Контрольные старты лыжников прошли в субботу и воскресенье на базе республиканского спортивного комплекса «Курган». В пресс-службе правительства Карелии сообщили, что спортсмены соревновались в гонках на лыжероллерах.

Лыжники выступали классическим и свободным стилем. Победителей определили в нескольких возрастных группах.

В первый день состязаний в гонке свободным стилем лучшие результаты показали Анна Корякова, Егор Демачев, Дарья Бортник, Егор Каразанов, Наталья Жукова, Егор Чепик, Николай Неверов и Геннадий Щерба.

В классическом масс-старте на дистанции 15 километров среди мужчин первым пришел к финишу Егор Чепик.

В индивидуальных гонках на дистанциях от 6 до 10 километров первые места заняли Анна Корякова, Корней Корнев, Дарья Бортник, Александр Тризно, Каролина Афанасьева, Александр Давжук и Александр Криворучко. // Фото: источник

 

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