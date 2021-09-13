13 сентября 2021, 12:22
Спорт

Команда из Петрозаводска выиграла соревнования по аэробике в Анапе

Спортсменки из Петрозаводска завоевали золото на турнире «Море надежд»

В Анапе состоялись всероссийские соревнования по фитнес-аэробике «Море надежд». В стартах приняли участие спортсмены из Петрозаводска, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

По итогам соревнований в возрастной группе 14-16 лет команда «Спринт» завоевала золото, а команда «Стайл» заняла третью ступень пьедестала.

Девушки-победительницы тренируются у Яны Гавриловой. Фото источника

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Анапа
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