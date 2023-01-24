Студенческую спортивную ночь проведут не там, где планировали

Массовые студенческие катания на коньках пройдут не на пл. Кирова, как предполагалось ранее. Мероприятие перенесли на каток в торговый центр «Лотос Plaza», сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Желающих приглашают 25 января к 15:00. Если своих коньков нет, их можно будет получить на месте.

Во всероссийской акции примут участие студенты ПетрГУ, базового колледжа Петрозаводска, а также воспитанники школ-интернатов. Но нужно предварительно зарегистрироваться. // фото: freepik.com