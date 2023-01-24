24 января 2023, 21:15
Студенческую спортивную ночь проведут не там, где планировали
Место массового мероприятия изменили, куда теперь приглашают студентов?
Массовые студенческие катания на коньках пройдут не на пл. Кирова, как предполагалось ранее. Мероприятие перенесли на каток в торговый центр «Лотос Plaza», сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
Желающих приглашают 25 января к 15:00. Если своих коньков нет, их можно будет получить на месте.
Во всероссийской акции примут участие студенты ПетрГУ, базового колледжа Петрозаводска, а также воспитанники школ-интернатов. Но нужно предварительно зарегистрироваться. // фото: freepik.com