Карельские спортсмены взяли 11 медалей в первый день чемпионата СЗФО

Первенство и чемпионат СЗФО по спортивному ориентированию проходят на «Кургане». В первый же день сборная Карелии завоевала 11 медалей, сообщили в Минобразования и спорта РК.

На состязания в Петрозаводск приехали сильнейшие спортсмены из Мурманской, Вологодской, Архангельской, Ленинградской областей, Коми и Петербурга.

Сегодня ориентировщики оспаривали первенство в спринте. Среди юношей до 15 лет лучшим стал Максим Трегубов.

В группе девушек до 18 лет первое место у Валерии Мокринской, второе – у Софьи Дурягиной, третье – у Ксении Ананьевой. Таким образом, карельские спортсменки заняли весь пьедестал. Среди юношей до 18 лет победителем стал Сергей Зубов.

Среди юниорок до 21 года серебро получила Диана Мусатова. Среди юниоров до 21 года победил Денис Потапов, бронзовая медаль у Семена Андреева.

В рамках Чемпионата СЗФО в основной группе (элита) Александра Русакова завоевала золото, замкнула тройку сильнейших Надежда Холманских. Среди мужчин золотая медаль у Михаила Голубева. // фото: vk.com/minsportkarelia