Строительство переправы в Шуерецком завершено

Сегодня в селе Шуерецкое была торжественно открыта переправа через реку Шуя. Подрядчик наконец-то достроил новый мост вместо сгоревшего. Местные жители устроили настоящий праздник в честь открытия переправы, рассказали корреспонденты газеты «Беломорская трибуна».

«Сегодня, 29 января 2020 года в Беломорском районе, в селе Шуерецкое состоялось грандиозное, по масштабам нашего времени и территории, событие - открытие моста! Не мосточка, не мостика, а именно моста- большого, автомобильного, его несущая способность 60 тонн»,

- рассказали журналисты.

В торжественном открытии переправы приняли участие руководители Сосновецкого поселения, Беломорского района, подрядчики, министр по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Кайдалов, депутат заксобрания Ирина Кузичева и главный строитель объекта Андрей Гураль.

«Гости из района, творческие коллективы «Благодать» и «Сосновчанка» порадовали всех присутствующих песнями, веселыми ритмами, задорными голосами! Звучало много слов благодарности, пожеланий здоровья и благополучия, под аплодисменты перерезали ленточку, тяжелая техника по традиции первая проехала по новому мосту! Мы шли по свежему деревянному настилу и не верили, что мечта 15-летней давности наконец-то воплощена в жизнь»,

- сообщило издание.

Напомним, прежний деревянный мост практически полностью был разрушен во время пожара в июне. На возведение новой переправы из Дорожного фонда Карелии была выделена субсидия 32, 4 млн рублей.

Построить мост изначально планировалось к 30 сентября. Как сообщило министерство, «по причине отсутствия автомобильной дороги и проблем с доставкой к месту ведения работ тяжелой строительной техники, сроки ее окончания были перенесены на конец года».