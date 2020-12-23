Строительная компания «Век» запускает новогодние акции

Строительная компания «Век» поздравляет всех жителей Карелии с наступающим Новым годом и Рождеством! Примите искренние пожелания от руководства компании:

«Искренне желаем, чтобы в 2021 году исполнились ваши самые заветные желания, чтобы были здоровы вы и ваши близкие. Пусть Вас никогда не покидает вера в лучшее, и всем Вашим добрым начинаниям сопутствует успех! В доме царит любовь, счастье и взаимопонимание!»

Надежный застройщик подготовил особые новогодние условия - скидки на покупку 3-х и 4‑комнатных квартир в жилых комплексах «Жемчужина» и «Симфония». Акция действует только в декабре.

Также действует беспроцентная рассрочка от Застройщика для покупателей квартир в ЖК «Каскад»: первоначальный взнос от 15%, индивидуальные ежемесячные платежи, окончательный расчет в декабре 2021 года. Акция действует по 31.12.2020 г.

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