Страшная авария на «Коле» - автобус с людьми влетел под фуру

Утром 12 февраля на 120-м километре трассы «Кола» в Ленинградской области случилось страшное ДТП с автобусом и фурой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, около 7 часов утра около поселка Иссад столкнулись частный пассажирский автобус и большегруз. Водитель микроавтобуса погиб на месте. В салоне находились 11 пассажиров, все они получили травмы различной степени тяжести.

Движение по федеральной магистрали затруднено.

Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники полиции. // Фото: Упрдор «Северо-Запад»