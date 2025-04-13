Сто телят погибли на пожаре в коровниках

В Томской области произошел серьезный пожар. Погибло множество животных, сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия случилась 12 апреля в селе Песочнодубровка. Там загорелись коровники, площадь возгорания составила 1900 квадратных метров. В результате происшествия погибли сто телят.

С огнем боролись 11 спасателей на четырех единицах техники. На месте работал дознаватель МЧС. Причины трагедии выясняются. © «Петрозаводск говорит»