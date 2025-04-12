Назван средний размер пенсии в России в 2026 году

Средняя пенсия в России в 2026 году достигнет 25 тысяч рублей. Об этом рассказала финансист Наталья Орлова, ее слова приводит агентство «Прайм».

«Эта цель осуществима, так как создан хороший задел в 2024 году, когда было разморожено индексирование пенсий работающим пенсионерам и произведен перерасчет военным пенсионерам, таможенникам, пожарным и т. п.»,

- сказала специалист.

Орлова отметила, что люди, проживающие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, могут получать пенсию выше среднего, поскольку получают достаточно высокие зарплаты.

Эксперт также добавила, что индексация пенсий будет происходить с опережением инфляции, поэтому уровень жизни пенсионеров вырастет. © «Петрозаводск говорит»