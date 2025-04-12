Голоса в голове приказали мужчине убить жену

Житель Самары попал в тюрьму в ОАЭ, а затем, когда вышел, собрался убить свою жену, поскольку так ему приказали голоса в голове. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 45-летний мужчина полетел в Эмираты вместе с супругой и дочкой на новогодние праздники. На отдыхе россиянин начал вести себя крайне неадекватно. Он постоянно ревновал жену, а в день отъезда категорически отказался выселяться из номера. Сотрудники отеля вызвали полицию, и мужчина напал на стражей порядка. За это его отправили на полгода в тюрьму.

Нашего земляка выпустили досрочно по амнистии, и он отправился домой. Перед вылетом он позвонил супруге и сообщил, что собирается убить ее. Якобы так ему велят голоса в голове. Встревоженная женщина сразу же обратилась в полицию и рассказала, что дома у мужа есть целый арсенал огнестрельного оружия. У трапа туриста уже встречали стражи порядка. Сейчас мужчина проходит лечение в диспансере. © «Петрозаводск говорит»