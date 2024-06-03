Стилист перечислила самую модную обувь этого лета

Стилист Анастасия Хохлова перечислила самую модную обувь лета 2024 года. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Так, этим летом будут популярны белые кроссовки в классическом спортивном стиле в эстетике 1990-х годов. Помимо этого, в моде будут рыбацкие или «дедушкины» сандалии. Хохлова отмечает, что эта обувь не теряет актуальности уже несколько лет.

Перечень трендов пополнили сабо с перемычкой между пальцами на плоской подошве или каблуке и сандалии с широкими ремешками, как правило, двумя, верх которых украшен металлическими пряжками. Они должны быть природных оттенков, например, песочного, коричневого или молочно-белого.

Стилист назвала такую обувь невероятно удобной, стильной и комфортной. Она подойдет для прогулок по городу, поездок и путешествий. Хохлова посоветовала носить сандалии с летними платьями и сарафанами, джинсами и расслабленными брюками, а также с шортами в сочетании с жакетом прямого кроя. // Фото: unsplash.com / Verity Sanders