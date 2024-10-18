Стилист перечислил модные головные уборы на зиму

Стилист Влад Лисовец перечислил головные уборы, которые войдут в моду зимой 2024-2025 годов. Слова специалиста приводит Life.

Как отметил эксперт, в предстоящем сезоне популярностью будут пользоваться теплые косынки, береты и кепки. Косынки при этом будут главным трендом, Лисовец порекомендовал сочетать их с утепленными кожаными куртками и казаками.

В свою очередь вязаные шапки к нынешней зиме утратили свою актуальность. «Полюбившиеся всем вязаные шапки сегодня выглядят уже слишком просто, неинтересно и, не побоюсь этого слова, провинциально», - отметил стилист. // Фото: unsplash.com / Alexandru Zdrobău