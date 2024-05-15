Стилист назвал модный тренд этого лета

Стилист Александр Рогов назвал одежду в теннисном стиле трендом предстоящего лета. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил эксперт, теннисная эстетика будет популярна в новом сезоне. Свои слова он проиллюстрировал фотографиями манекенщицы, одетой в такие вещи.

Она позировала в просторном белом наряде, включавшем в себя рубашку поло, миди-юбку из тафты на резинке, носки и кеды. // Фото: unsplash.com / Tamara Bellis