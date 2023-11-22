Стая собак искусала ребенка в карельском городе

Бездомные собаки набросились на ребенка в Сегеже. Встреча не обошлась без последствий. У несовершеннолетнего множественные укусы ног, нравственные страдания, следует из материалов суда. Родные пострадавшего обратились в суд с иском о компенсации. Свои претензии семья предъявила сегежской администрации.

После изучения материалов суд заключил, что нападение собак стало следствием ненадлежащего исполнения районной администрацией полномочий в области обращения с животными.

Суд взыскал с чиновников компенсацию в размере 100 тысяч рублей. // фото unsplash.com/ Marek Szturc