Старый Новый год теряет популярность среди россиян

Старый Новый год стремительно теряет популярность среди россиян. Таковы данные соцопроса, проведенного порталом Superjob, его результаты приводит «Лента.ру».

Так, в этом году отмечать Старый Новый год планирует лишь каждый четвертый россиянин (25%). Для сравнения, в 2012 году праздник был важен для 46% жителей страны, в 2015 году - уже для 30%, а в 2021 году его отмечали 26% россиян.

Согласно опросу, на работе Старый Новый год отмечают лишь три процента людей. При этом алкогольным посиделкам все больше россиян предпочитают чаепитие.

Также отмечается, что 32% жителей страны хотели бы, чтобы этот праздник стал официальным выходным. Против этого высказались 56% опрошенных. // Фото: unsplash.com