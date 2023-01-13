13 января 2023, 21:40
Старый Новый год теряет популярность среди россиян
Часть жителей страны не отказалась бы сделать 13 января выходным днем
Старый Новый год стремительно теряет популярность среди россиян. Таковы данные соцопроса, проведенного порталом Superjob, его результаты приводит «Лента.ру».
Так, в этом году отмечать Старый Новый год планирует лишь каждый четвертый россиянин (25%). Для сравнения, в 2012 году праздник был важен для 46% жителей страны, в 2015 году - уже для 30%, а в 2021 году его отмечали 26% россиян.
Согласно опросу, на работе Старый Новый год отмечают лишь три процента людей. При этом алкогольным посиделкам все больше россиян предпочитают чаепитие.
Также отмечается, что 32% жителей страны хотели бы, чтобы этот праздник стал официальным выходным. Против этого высказались 56% опрошенных. // Фото: unsplash.com