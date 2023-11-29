Старым бревнам Дома Захаровых помогают «ужиться» с новыми

Реставрировать Дом Захаровых в Петрозаводске продолжают в квартале исторической застройки. Сруб готов полностью, его сохранили на 80 процентов, сообщили в правительстве Карелии.

Когда дом перенесли из центра города и обследовали, оказалось, что бревна в хорошем состоянии. Так получилось потому, что строение имело обшивку. Внутренняя часть дома, к сожалению, погибла при перестройке печей.

Пустоты заполнили конструкцией сруба. Старую каркасную часть заменили на рубленую. По словам руководителя работ Алексея Чусова, главная цель реставраторов достигнута – тело здания сохранили.

Это было сложно сделать, каждое бревно при разборке дома маркировали и обследовали. Оставить его или нет, решали коллегиально, при участии управления по охране объектов культурного наследия.

Теперь старым элементам дома нужно «ужиться» с новыми. Поэтому сруб подвели под временную кровлю. В течение как минимум года он должен осесть, потом крышу заменят на капитальную. // фото, видео: правительство Карелии