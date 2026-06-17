Стартовали встречи ветеранов СВО с молодежью

Встречи будут проходить в рамках Всероссийской акции «Служу Отечеству» в регионах страны

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

17 июня Государственный фонд «Защитники Отечества» и Российское общество «Знание» дали старт традиционной Всероссийской просветительской акции «Служу Отечеству». Ее главными героями стали ветераны и участники специальной военной операции.

Третий год совместно с Российским обществом «Знание» реализуем проект, который объединяет ветеранов специальной военной операции и молодежь по всей стране. Акция «Служу Отечеству» дает возможность через личные встречи и истории защитников передать подрастающему поколению ценности, которые лежат в основе единства нашего общества. Видим, насколько востребован такой открытый диалог, как искренне ребята воспринимают рассказы героев и какой живой отклик эти встречи находят у школьников и студентов по всей России,

– сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В формате открытого диалога ветераны спецоперации расскажут истории о верности воинскому долгу и стране, мужестве и подвигах российских воинов в зоне СВО, обсудят возможности реализации в военных и гражданских профессиях и какую роль в этом играет боевой опыт и умение нести ответственность. Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании.

Акция «Служу Отечеству» дает уникальную возможность услышать живые истории героев, которые проявили мужество и верность своему долгу. Убежден, что личный пример ветеранов и участников СВО – это мощный стимул для каждого. Через этот важный опыт мы стремимся не только развивать патриотизм, но и формировать осознанное отношение к служению Родине, углублять понимание жителей нашей страны ценности дружбы, сплоченности и человечности,

– сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Ключевыми событиями акции станут дни воинской славы, среди которых День Военно-Морского Флота, День Воздушно-десантных войск, День Военно-воздушных сил России, а также памятные даты и государственные праздники. Завершится акция форумом «Вместе победим!», который состоится в конце августа в Москве.

Все мероприятия акции реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и проводятся с целью привлечения внимания к ветеранам спецоперации и вовлечения героев в просветительскую деятельность.

Напоминаем, филиал фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске находится по адресу ул. Свердлова, д. 1. Единый номер телефона: 8 (8142) 44-53-10.