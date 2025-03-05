Стартовала новая кадровая региональная программа «Герои Карелии»

Региональная кадровая программа «Герои Карелии» станет логичным продолжением президентского проекта «Время героев» и новой страницей в истории республики. Она позволит нашим землякам – участникам СВО – получить новые современные знания, современные управленческие компетенции и возможность продолжить карьеру в органах власти, показать себя в общественной и политической деятельности, быть полезными своей малой родине.

– По поручению Президента России мы запускаем программу обучения и переподготовки наших бойцов «Герои Карелии». Участники программы смогут трудоустроиться в различные структуры, в том числе в органы власти и на важнейшие промышленные предприятия республики. У них будет возможность не просто вернуться к мирной жизни, но и найти в ней своё место, стать примером для подрастающего поколения, принести пользу землякам и родной Карелии,

– подчеркнул Глава республики Артур Парфенчиков.

Требования к участникам Программы следующие:

наличие гражданства Российской Федерации; наличие регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на территории Республики Карелия; наличие статуса участника или ветерана специальной военной операции; наличие высшего образования или среднего профессионального образования, подтвержденного документом государственного образца; отсутствие судимости.

Региональная программа «Герои Карелии» предусматривает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе с единомышленниками, а также личностное развитие и работу с наставниками, получение комплексных знаний, необходимых в органах публичной власти.

– Уважаемые участники и ветераны специальной военной операции! Приглашаю вас принять участие в программе. Вы уже делом доказали, что до последнего готовы отстаивать интересы нашей страны, готовы взять на себя ответственность за будущее России. Такие, как вы, сейчас очень нужны Карелии!

– напутствовал будущих участников программы Артур Парфенчиков.

Регистрация участников доступна с 5 марта 2025 года до 9 апреля 2025 года по ссылке.

Видеообращение Артура Парфенчикова к карельским военнослужащим и ветеранам СВО опубликовано на официальной странице Главы республики в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Пресс-служба Правительства РК