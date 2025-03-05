05 марта 2025, 13:51
Общество

Стартовала новая кадровая региональная программа «Герои Карелии»

Получить новые знания – обучиться современным методам и технологиям управления, чтобы уже в мирной жизни продолжить работу на благо Отечества и своей малой родины – приглашают участников и ветеранов СВО. Регистрация доступна с 5 марта

Региональная кадровая программа «Герои Карелии» станет логичным продолжением президентского проекта «Время героев» и новой страницей в истории республики. Она позволит нашим землякам – участникам СВО – получить новые современные знания, современные управленческие компетенции и возможность продолжить карьеру в органах власти, показать себя в общественной и политической деятельности, быть полезными своей малой родине.

– По поручению Президента России мы запускаем программу обучения и переподготовки наших бойцов «Герои Карелии». Участники программы смогут трудоустроиться в различные структуры, в том числе в органы власти и на важнейшие промышленные предприятия республики. У них будет возможность не просто вернуться к мирной жизни, но и найти в ней своё место, стать примером для подрастающего поколения, принести пользу землякам и родной Карелии,

 – подчеркнул Глава республики Артур Парфенчиков.

Требования к участникам Программы следующие:

  1. наличие гражданства Российской Федерации;
  2. наличие регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на территории Республики Карелия;
  3. наличие статуса участника или ветерана специальной военной операции;
  4. наличие высшего образования или среднего профессионального образования, подтвержденного документом государственного образца;
  5. отсутствие судимости.

Региональная программа «Герои Карелии» предусматривает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе с единомышленниками, а также личностное развитие и работу с наставниками, получение комплексных знаний, необходимых в органах публичной власти.

– Уважаемые участники и ветераны специальной военной операции! Приглашаю вас принять участие в программе. Вы уже делом доказали, что до последнего готовы отстаивать интересы нашей страны, готовы взять на себя ответственность за будущее России. Такие, как вы, сейчас очень нужны Карелии! 

– напутствовал будущих участников программы Артур Парфенчиков.

Регистрация участников доступна с 5 марта 2025 года до 9 апреля 2025 года по ссылке.

Видеообращение Артура Парфенчикова к карельским военнослужащим и ветеранам СВО опубликовано на официальной странице Главы республики в социальной сети «ВКонтакте».

 

Фото: Пресс-служба Правительства РК

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Глава Карелии Артур Парфенчиков
Региональная кадровая программа «Герои Карелии»
обучение современным методам и технологиям управления