Старшеклассников и студентов СПО приглашают на бесплатные IT-курсы

Компьютерная академия ТОР принимает активное участие в реализации программы Минцифры «Код будущего»

В рамках программы «Код будущего» компьютерная академия ТОР объявила набор учащихся 8-11 классов и студентов колледжей на бесплатные образовательные курсы по программированию и дизайну. Филиалы академии ТОР в 57 городах страны стали площадками по реализации проекта в очном формате. В Петрозаводске можно записаться на обучение по одной из трех программ:

- «Создаем крутую графику: уроки дизайна с нуля MAXIMUM»

На этом курсе ребята научатся основам веб-дизайна, графического дизайна; познакомятся с понятием брендинга; научатся работать в наиболее популярных программах для дизайна (Figma, Adobe Illustrator).

Для участия нужно выбрать курс на Госуслугах, оператора Maximum education и офлайн-программу «Создаем крутую графику: уроки дизайна с нуля MAXIMUM».

- «Кибергерои: на страже безопасности в интернете MAXIMUM»

По итогу обучения выпускники будете уметь устранять уязвимости в компьютере и на мобильных устройствах; защищать пароли от взлома; защищать свои сайты и сети от взлома; противостоять хакерским атакам и мошенническим схемам.

- «Разработка 2 D-игр на Python».

Учащиеся окунутся в популярное направление и попробуют себя в роли разработчика игр. В процессе обучения познакомятся с методами разработки программного обеспечения; типами данных в языке программирования Python. Узнают базовые конструкции Python и особенности библиотек Arcade и PyGame.

Для участия нужно выбрать курс на Госуслугах, оператора АНО ВО «Университет Иннополис» и офлайн-программу «Разработка 2 D-игр на Python».

Подать заявку можно на сайте госуслуг. Ищите адрес филиала: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д. 5 и записывайтесь на курсы.

Если возникли сложности с размещением заявки на сайте Госуслуг, можно позвонить в филиал академии ТОР +7(8142) 445486, и вам помогут с регистрацией.

На правах рекламы. ИНН 7730257499, АНО ДПО "Академия Топ".