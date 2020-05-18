18 мая 2020, 15:08
Здоровый интерес

Станция переливания крови по-прежнему не принимает доноров из районов

Создан донорский светофор, показывающий, какая кровь наиболее востребована

Станция переливания крови Петрозаводска создала донорский светофор, который наглядно показывает оптимальный запас донорской крови. 

«Следите за его обновлением перед визитом в учреждение Службы крови – это сбережет ваше время и поможет учреждению оперативнее работать»,

– отмечается на страничке службы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, с 21 апреля станция переливания крови временно не принимает доноров из районов Карелии. Мы поинтересовались, когда прием будет возобновлен.

– Мы не принимаем доноров из районов в соответствии с приказом главного врача. Пока эпидемиологическая обстановка не улучшится, так и будет,

– рассказали порталу «Петрозаводск говорит» на станции.

Прием доноров осуществляется с 8 до 13 часов ежедневно, кроме выходных по адресу: Петрозаводск, ул. Пирогова д. 4А по предварительной записи. Запись по телефону регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

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