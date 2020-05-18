Станция переливания крови по-прежнему не принимает доноров из районов

Станция переливания крови Петрозаводска создала донорский светофор, который наглядно показывает оптимальный запас донорской крови.

«Следите за его обновлением перед визитом в учреждение Службы крови – это сбережет ваше время и поможет учреждению оперативнее работать»,

– отмечается на страничке службы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, с 21 апреля станция переливания крови временно не принимает доноров из районов Карелии. Мы поинтересовались, когда прием будет возобновлен.

– Мы не принимаем доноров из районов в соответствии с приказом главного врача. Пока эпидемиологическая обстановка не улучшится, так и будет,

– рассказали порталу «Петрозаводск говорит» на станции.

Прием доноров осуществляется с 8 до 13 часов ежедневно, кроме выходных по адресу: Петрозаводск, ул. Пирогова д. 4А по предварительной записи. Запись по телефону регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.