Стало возможным сообщить водителю, что его авто эвакуируют

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» обсуждают новую фишку, появившуюся на портале Госуслуг. По мнению автора поста, о ней «обязан знать каждый водитель». А может, и не только водитель.

Суть новшества – возможность отправить сообщение другому водителю, введя госномер автомобиля. В частности, можно сообщить водителю, что его машина блокирует проезд, или что с нею произошло ДТП. Также среди вариантов сообщений – что у авто остались включенными фары, или спущено колесо, или открыто окно. А еще можно известить водителя, что его авто эвакуируют.

Отмечается, что произвольное сообщение отправить нельзя – только выбрать из предложенных вариантов. В связи с этим участники обсуждения делятся своими соображениями о том, какие варианты могут быть полезными. Например, считают необходимым добавить сообщение о том, что авто припарковано с нарушением. // Фото: Freepik