Стало известно, сколько тратят жители Карелии на ЖКХ

Самые большие траты на оплату ЖКХ в потребительских расходах в 2022 году фиксируют в Магаданской области, на Камчатке и Чукотке. Самые низкие - в Дагестане, Курской области и Севастополе, следует из исследования РИА Новости. Оплата коммуналки является одной из ключевых статей расходов. В нее включили затраты на топливо для отопления и освещения жилья. По итогам года потребительские расходы россиян выросли на 12,5%.

В Карелии доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2022 году, составила 11,1%. За год она снизилась почти на два процента (1,9). В общем рейтинге Карелия заняла 66 позицию. Ежемесячные расходы среднестатистической семьи за ЖКУ и топливо в нашей республике составляют 5234 рубля.

Для сравнения в Москве ежемесячные расходы семьи на оплату коммуналки и топлива в 2022 году составили 9925, а в Петербурге 6165 рублей, в Мурманской области – 7755, в Вологодской – 4380, Архангельской – 4858 рублей.

Эксперты рассчитали долю расходов семей на ЖКХ в совокупных потребительских расходах в регионах России. Расходы на ЖКХ для целей исследования включают расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. На основании этих данных был составлен рейтинг. Результаты показали неравномерность доли затрат на ЖКХ в региональном разрезе. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»