04 сентября 2023, 12:22
Освещение модернизируют на Комсомольском проспекте в Петрозаводске
Двенадцать новых светильников смонтируют на магистрали в карельской столице
В Петрозаводске начались работы по модернизации освещения на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Так, на участке магистрали от Кукковского кольца до улицы Братьев Озеровых будут установлены 12 новых опор и столько же светодиодных светильников. Будут смонтированы 340 метров проводов.
Отмечается, что модернизация системы наружного освещения повысит безопасность жителей района в темное время. // Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang