Освещение модернизируют на Комсомольском проспекте в Петрозаводске

В Петрозаводске начались работы по модернизации освещения на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, на участке магистрали от Кукковского кольца до улицы Братьев Озеровых будут установлены 12 новых опор и столько же светодиодных светильников. Будут смонтированы 340 метров проводов.

Отмечается, что модернизация системы наружного освещения повысит безопасность жителей района в темное время. // Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang