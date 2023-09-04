04 сентября 2023, 10:53
Консультацию по пенсионным вопросам смогут получить жители Карелии
Карельское отделение СФР готовит горячую линию для всех желающих
Во вторник, 5 сентября, карельское отделение Социального фонда проведет горячую линию для жителей республики. Об этом говорится в сообщении в паблике учреждения.
На вопросы всех желающих ответит заместитель управляющего отделением СФР Алексей Поташев. Жители Карелии смогут задать ему вопросы по теме пенсионного законодательства.
Получить консультацию можно будет с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске 8-8142-79-59-14. // Фото «Петрозаводск говорит»