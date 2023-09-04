Консультацию по пенсионным вопросам смогут получить жители Карелии

Во вторник, 5 сентября, карельское отделение Социального фонда проведет горячую линию для жителей республики. Об этом говорится в сообщении в паблике учреждения.

На вопросы всех желающих ответит заместитель управляющего отделением СФР Алексей Поташев. Жители Карелии смогут задать ему вопросы по теме пенсионного законодательства.

Получить консультацию можно будет с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске 8-8142-79-59-14. // Фото «Петрозаводск говорит»