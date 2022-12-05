Стало известно, почему парк радиозавода благоустраивают в мороз

Горожане недоумевают, почему парк радиозавода благоустраивают так несвоевременно. Мэр Петрозаводска объяснил, по какой причине работы ведут в морозы.

По словам Владимира Любарского, здесь должны привести в порядок пешеходные дорожки и поставить фонари. Деньги в бюджет карельской столицы поступили в июле. Контракт с подрядчиком - «Стройтрестом №6» - заключили поздно.

- Да, производить работы зимой – не очень хорошо, но это лучше, чем вообще ничего не делать,

- заявил мэр.

Он уточнил, что все должно завершиться до 25 декабря. Подрядчик также восстановит нарушенное благоустройство. // фото: freepik.com