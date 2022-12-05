Десятки чиновников района Карелии скрыли доходы, имущество и счета

Муниципальные служащие в администрации Питкярантского района массово умолчали о своих доходах, банковских счетах и имуществе. Это во время проверки выяснили сотрудники прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

Чиновники привели недостоверные и неполные сведения, когда заполняли справки о расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год.

Прокуратура выявила нарушение требований антикоррупционного законодательства. В частности, 25 должностных лиц не полностью отразили информацию о принадлежащих им жилых помещениях, земельных участках, транспортных средствах, о полученных доходах и счетах в банках.

Прокурор Питкярантского района внес представление главе администрации района и потребовал устранить нарушения. В итоге муниципальных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности. // фото: freepik.com