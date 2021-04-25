Стало известно, кто имеет право на новые детские выплаты

Пособия на детей от восьми до 16 лет в неполных семьях, а также выплаты беременным малообеспеченным женщинам составят до 12 тыс. рублей в месяц, в зависимости от региона, пишут «Известия».

На прошлой неделе в Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил расширить господдержку семей с детьми, в том числе и за счет этих пособий. Эксперты рассказали изданию, кто может на них претендовать, и куда обращаться, чтобы получить новые выплаты.

Одиноким предоставляется

Как объявил президент, в середине августа родители школьников смогут получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей. В прошлом году они уже получали такие выплаты, но этим летом деньги получат и родители будущих первоклашек, которые только готовятся стать учениками.

Разовыми выплатами государство не ограничится. Особое внимание в послании президент уделил тем, кто в одиночку воспитывает детей, а также нуждающимся беременным женщинам.

Президент напомнил, что с прошлого года государство поддерживает семьи с малышами от трех до семи лет. Теперь очередь за детьми постарше: помощь получат все дети от восьми до 16 лет включительно, которых воспитывают только мать или отец, если в свидетельстве о рождении не указан второй родитель или они разведены. Размер выплаты в среднем по стране составит 5650 рублей в месяц.

Как пояснили в Минтруде, это средний показатель по стране, а конкретный размер пособия — половина регионального прожиточного минимума (ПМ) на ребенка. То есть выплаты будут различаться в зависимости от места жительства.

Пока не существует новых нормативных актов, можно лишь приблизительно оценить размер пособия для региона. Так, по подсчетам «Известий», в Москве, исходя из текущих данных ПМ на ребенка, выплата может составить почти 7,8 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 5,7 тыс. рублей, в Белгородской области, где один из самых низких ПМ, — 4,8 тыс. рублей, а на Камчатке и Чукотке с их высокой стоимостью жизни — примерно 11,7 тыс. рублей.

Кто сможет получить такие выплаты? Как сообщили в Минтруде, их назначат семьям, в которых среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на человека. Например, прожиточный минимум в регионе составляет 15 тыс. рублей. Одинокая мама воспитывает ребенка девяти лет, зарабатывает 29 тыс. рублей, то есть на каждого члена семьи приходится меньше прожиточного минимума. Она сможет получать пособие в размере половины регионального ПМ — 7,5 тыс.

— Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя, или единственные родители, когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельстве о рождении ребенка,

— уточнили в ведомстве.

Важно, что оформить заявление на выплаты одинокие родители смогут дистанционно, на портале Госуслуг. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

— Минтруд в короткие сроки подготовит все необходимые документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи заявлений,

— отметил он.

С первых дней

Еще одной из мер поддержки, анонсированных президентом, стали выплаты беременным женщинам, которые испытывают материальные трудности.

— Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги, — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства предложил предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой помощи составит 6350 рублей в месяц.

Как пояснили в Минтруде, пособие будет выплачиваться ежемесячно с момента постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. Рассчитывать на помощь могут женщины, в семьях которых среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума в регионе на человека.

— Пособие составит половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина,

— рассказали в ведомстве.

По оценке «Известий», в Москве, исходя из текущих данных, выплата может составить 10,3 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 6,4 тыс. рублей, в Белгородской области — чуть больше 5 тыс. рублей, а на Камчатке и Чукотке — около 11,4 тыс. и 11,7 тыс. рублей соответственно.

Дополнительную поддержку получат свыше 700 тыс. будущих мам. Такие предварительные оценки приводит Минтруд.

— Поддержка будущих мам очень востребована. Мы уже готовим необходимые нормативные документы. Оператором выплаты станет Пенсионный фонд России,

— рассказал Антон Котяков.

Уравнять в стаже

Изменится и порядок оплаты больничного по уходу за детьми до семи лет. Сейчас, напомнил президент, его размер зависит от трудового стажа. И хотя это правильно и справедливо, получается парадокс, заметил глава государства: молодые женщины, для которых эти выплаты актуальны, получают меньше, чем те, кто заработал стаж, но, как правило, уже не рожает. Поэтому Путин поручил уже в этом году ввести оплату больничного по уходу за детьми до семи лет в размере 100% от заработка.

По оценке Минтруда, увеличенные больничные смогут получать свыше 1,5 млн родителей, на это потребуется дополнительно 4 млрд рублей.

Сегодня при наличии стажа до пяти лет компенсация на больничном составляет 60% заработка, но не более 44,4 тыс. рублей в среднем в месяц, от пяти до восьми лет — 80% заработка, но не более 59,2 тыс. рублей, от восьми и более лет — 100% среднего заработка, но не более 74 тыс. рублей.

— Таким образом, родители детей до семи лет включительно смогут рассчитывать на 100% от среднего заработка во время больничного по уходу за ребенком, но не более 74 тыс. рублей в месяц вне зависимости от трудового стажа, — резюмировали в Минтруде. // Фото: skorohod-nn.ru, politeka.net, Яндекс.Дзен