Стало известно, как опрокинулся полицейский УАЗ в Петрозаводске

Появились подробности массовой аварии с участием полицейского автомобиля УАЗ «Патриот». Дорожный инцидент произошел утром 7 июля на аварийном перекрестке на старой Кукковке в столице Карелии.

Предварительно в полиции установили, что на перекрестке улиц Ломоносова-Ульянова столкнулись автомобили УАЗ и «Форд». От удара полицейский внедорожник опрокинулся, а «Форд» влетел в стоявшие рядом автомобили «Ниссан Террано» и «Рено Логан».

В аварии пострадали три человека из полицейского УАЗа, включая одного сотрудника МВД. Пострадавших отвезли в медицинское учреждение.

Как именно произошло столкновение, кто виноват, устанавливают в Госавтоинспекции. © «Петрозаводск говорит»