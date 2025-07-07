07 июля 2025, 15:28
Стало известно, как опрокинулся полицейский УАЗ в Петрозаводске
Три человека травмированы в массовой аварии на аварийном перекрестке
фото телеграм-канал полиции РК
Появились подробности массовой аварии с участием полицейского автомобиля УАЗ «Патриот». Дорожный инцидент произошел утром 7 июля на аварийном перекрестке на старой Кукковке в столице Карелии.
Предварительно в полиции установили, что на перекрестке улиц Ломоносова-Ульянова столкнулись автомобили УАЗ и «Форд». От удара полицейский внедорожник опрокинулся, а «Форд» влетел в стоявшие рядом автомобили «Ниссан Террано» и «Рено Логан».
В аварии пострадали три человека из полицейского УАЗа, включая одного сотрудника МВД. Пострадавших отвезли в медицинское учреждение.
Как именно произошло столкновение, кто виноват, устанавливают в Госавтоинспекции. © «Петрозаводск говорит»