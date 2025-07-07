Пропавший пожилой мужчина страдает деменцией, из дома он ушел утром

74-летнего Александра Афанасьева все еще разыскивают в Карелии. Мужчину ищут как родные, размещая информацию в пабликах в соцсети, так и добровольцы из «ЛизаАлерт».

По словам дочери пропавшего, мужчина страдает деменцией. Из дома по улице Береговая в деревне Шликино в Заозерье мужчина ушел рано утром 7 июля – около 4:30. Это зафиксировали камеры наблюдения. Пожилой мужчина был в резиновых сапогах и с палкой для ходьбы.

Родные просят помочь с поиском мужчины. © «Петрозаводск говорит»