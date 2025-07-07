07 июля 2025, 14:40
Происшествия

Пропавший пожилой мужчина страдает деменцией, из дома он ушел утром

Александра Афанасьева ищут родные и волонтеры
пропавший мужчина
фото из паблика «Заозерье Прионежья»

74-летнего Александра Афанасьева все еще разыскивают в Карелии. Мужчину ищут как родные, размещая информацию в пабликах в соцсети, так и добровольцы из «ЛизаАлерт».

По словам дочери пропавшего, мужчина страдает деменцией. Из дома по улице Береговая в деревне Шликино в Заозерье мужчина ушел рано утром 7 июля – около 4:30. Это зафиксировали камеры наблюдения. Пожилой мужчина был в резиновых сапогах и с палкой для ходьбы.

Родные просят помочь с поиском мужчины. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Заозерье
деменция
ЛизаАлерт
добровольцы
пожилой мужчина