Стало известно, как будут летать самолеты из Карелии на юг осенью

Перевозчик раскрыл, как будут летать самолеты из Петрозаводска в Сочи в сентябре. Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Вылеты из Карелии на юг запланированы с 8 по 15 сентября по понедельникам. Из Сочи в карельскую столицу – по пятницам с 5 по 19 сентября.

Для маленьких пассажиров от 2 до 12 лет предусмотрены льготы на билет.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о дополнительных авиарейсах в южном направлении. С 16 июня по 18 августа можно будет улететь из Петрозаводска в Минеральные Воды и затем вернуться обратно. Из карельской столицы также будут осуществляться полеты в Екатеринбург, Калининград и Казань.