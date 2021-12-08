Стало известно, где в Карелии появятся новые ФАПы

До конца года по программе модернизации первичного звена здравоохранения Минздрав Карелии приобретет восемь фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию. Об этом сегодня сообщил в своем аккаунте министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.



ФАПы в поселке Райконкоски Суоярвского района и деревне Рыпушкалицы Олонецкого района оснащают необходимым оборудованием и готовят к лицензированию. В ФАПе в Рыпушкалицы смогут получать помощь более 1000 местных жителей, в Райконкоски - более 400 жителей поселка и близлежащих населенных пунктов.

Также будут приобретены фельдшерско-акушерские пункты в Рускеале, Тикше, Харлу, Пае, Кааламо, Ряймяля и амбулатория в Шелтозеро. (фото со страницы Михаила Охлопкова)