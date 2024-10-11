11 октября 2024, 14:52
Стала известна судьба пропавшего в Карелии 13-летнего мальчика
Криминальной составляющей в исчезновении ребенка в Беломорске нет
Пропавший в Беломорске 13-летний мальчик найден. Об этом сообщает паблик полиции города.
Напомним, школьник перестал выходить на связь 9 октября. С тех пор велись его поиски.
В полиции отметили, что криминальной составляющей в исчезновении ребенка нет. При этом стражи порядка не уточнили, где и при каких обстоятельствах был найден мальчик. // Фото «Петрозаводск говорит»