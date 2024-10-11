Пенсионерка из Карелии потеряла деньги после телефонного звонка

В полицию Сегежи обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников и потеряла 99 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонили якобы из поликлиники и предложили записаться на диспансеризацию. Для этого женщину попросили назвать некоторые свои данные. Пенсионерка продиктовала номер СНИЛС и установила на телефон некую программу. После чего произошло списание денег со счета.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Danie Franco