Стала известна судьба пропавшего под Петрозаводском мальчика

Пропавший в Прионежском районе 12-летний мальчик найден живым. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, школьник бесследно исчез в поселке Чална-1 17 октября. Сегодня его поиском занялись волонтеры. История завершилась хорошо - ребенка нашли.

Где и при каких обстоятельствах был обнаружен мальчик, в поисковом отряде не уточнили. // Фото «Петрозаводск говорит»