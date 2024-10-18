Автомобили столкнулись на пустой дороге в Петрозаводске

Ранним утром 18 октября в Петрозаводске на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Станционной произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 5:40. На кадрах видно, как легковой автомобиль выехал со второстепенной дороги прямо под машину, ехавшую по главной. Произошло столкновение.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Есть ли пострадавшие среди людей, неизвестно. // Фото: скриншот видео CityLink